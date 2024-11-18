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Воздушные силы: Разрушения и гибель людей в Одессе 18 ноября принес сбитый "Искандер"

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 ноября 2024, 14:40
Воздушные силы: Разрушения и гибель людей в Одессе 18 ноября принес сбитый Искандер
фото прокуратуры

Воздушные силы уточняют, что 18 ноября в густонаселенном районе Одессы упали обломки сбитой ПВО баллистической ракеты "Искандер-М", вызвав разрушения и гибель людей.

Источник: командование ВС ВСУ в соцсетях

Дословно: "В 11.57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким".

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фото прокуратуры
 
фото прокуратуры

Детали: Кроме того, в 11.45 на подлете к Одессе средствами ПВО был сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который предположительно был направлен для осуществления воздушной разведки.

Воздушные силы напоминают: враг коварен и безжалостен. Одесса постоянно под прицелом оккупантов - террористы намеренно наносят удары ракетами различных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная, что будут жертвы среди гражданского населения.

Всех граждан призывают не игнорировать воздушную тревогу и быстро реагировать на предупреждения.

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фото прокуратуры

Что предшествовало: Российская армия в понедельник днем нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли 10 человек. Среди погибших - медики, полицейские, обычные гражданские люди.

По данным ОВА, ранены почти 4 десятка человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии.

ОдессаПВОракетный ударВоздушные силы ВСУ
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