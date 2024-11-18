ГУР показало "розпаковку" російського дрона "Гербера"

Попри те, що росіяни виготовляють дрон "Гербера" з найпростіших матеріалів, цей БпЛА містить іноземні компоненти, може нести бойову частину як камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: Цей БпЛА імітує Shahed-136/Герань-2 та масово використовується Росією для перевантаження української протиповітряної оборони.

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Держава-агресор складає такі багатозадачні БпЛА на заводі у місті Єлабуга.

За рахунок використання простих матеріалів (фанера, пінопласт) "Гербера" в десятки разів дешевша за "Шахед/Герань". Утім будова цього дрона містить вже звичний для російської зброї набір компонентів іноземних виробників.

фото гур

Дослідження збитих зразків засвідчили, що росіяни виготовляють "Гербери" за китайським прототипом з використанням завезених з Китаю іноземних компонентів.

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Розробник БпЛА – китайський виробник авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., який також виробляє фюзеляжі та організовує поставки комплектів на росію. Постачання відбувається за посередництва третіх компаній.

Завадозахищена антена (CRPA) "Гербери" містить чіпи Analog Devices та Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нідерланди).

В універсальному польотному контролері ― також компоненти, виготовлені компаніями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), NXP Semiconductors (Нідерланди), XLSEMI (КНР ).

Для наведення на ціль пілотом (за принципом FPV-дрона) баражуючої версії БпЛА та ведення повітряної розвідки "Гербера" оснащена китайськими камерою з трьохосьовим підвісом Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигун DLE60 ― виробництва китайської Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Влітку 2024 року ця компанія потрапила під санкції США за постачання до Росії.

Що передувало: Протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2000 БПЛА, приблизно половина з цих безпілотників, за даними розвідки, були приманками або фальш-цілями, якими ворог намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО.

ГУР показав "розпакову" дрона "Пародія" ― однієї з основних приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках.