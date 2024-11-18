ГУР показал "распаковку" российского дрона "Гербера"

Несмотря на то, что россияне изготавливают дрон "Гербера" из простейших материалов, этот БпЛА содержит иностранные компоненты, может нести боевую часть как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов.

Источник: Главное управление разведки

Детали: Этот БпЛА имитирует Shahed-136/Герань-2 и массово используется Россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

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Государство-агрессор составляет такие многозадачные БпЛА на заводе в городе Елабуга.

За счет использования простых материалов (фанера, пенопласт) "Гербера" в десятки раз дешевле "Шахеда/Герани". Впрочем, строение этого дрона содержит уже привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей.

фото гур

Исследования сбитых образцов показали, что россияне изготавливают "Герберы" по китайскому прототипу с использованием завезенных из Китая иностранных компонентов.

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Разработчик БпЛА - китайский производитель авиамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., который также производит фюзеляжи и организует поставки комплектов на Россию. Поставка происходит при посредничестве третьих компаний.

Помехозащищенная антенна (CRPA) "Герберы" содержит чипы Analog Devices и Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нидерланды).

В универсальном полетном контроллере - также компоненты, изготовленные компаниями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), NXP Semiconductors (Нидерланды), XLSEMI (КНР).

Для наведения на цель пилотом (по принципу FPV-дрона) барражирующей версии БпЛА и ведения воздушной разведки "Гербера" оснащена китайскими камерой с трехосевым подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигатель DLE60 - производства китайской Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Летом 2024 года эта компания попала под санкции США за поставки в Россию.

Что предшествовало: В течение октября 2024 года Россия применила против Украины более 2000 БПЛА, примерно половина из этих беспилотников, по данным разведки, были приманками или фальш-целями, которыми враг пытается отвлечь внимание и перегрузить украинскую ПВО.

ГУР показал "распаковку" дрона "Пародия" - одной из основных приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках.