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ГУР показал "распаковку" российского дрона "Гербера"

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 ноября 2024, 15:48
ГУР показал распаковку российского дрона Гербера
российский дрон «Гербера» фото ГУР

Несмотря на то, что россияне изготавливают дрон "Гербера" из простейших материалов, этот БпЛА содержит иностранные компоненты, может нести боевую часть как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов.

Источник: Главное управление разведки

Детали: Этот БпЛА имитирует Shahed-136/Герань-2 и массово используется Россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

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Государство-агрессор составляет такие многозадачные БпЛА на заводе в городе Елабуга.

За счет использования простых материалов (фанера, пенопласт) "Гербера" в десятки раз дешевле "Шахеда/Герани". Впрочем, строение этого дрона содержит уже привычный для российского оружия набор компонентов иностранных производителей.

 
фото гур

Исследования сбитых образцов показали, что россияне изготавливают "Герберы" по китайскому прототипу с использованием завезенных из Китая иностранных компонентов.

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Разработчик БпЛА - китайский производитель авиамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., который также производит фюзеляжи и организует поставки комплектов на Россию. Поставка происходит при посредничестве третьих компаний.

Помехозащищенная антенна (CRPA) "Герберы" содержит чипы Analog Devices и Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нидерланды).

В универсальном полетном контроллере - также компоненты, изготовленные компаниями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), NXP Semiconductors (Нидерланды), XLSEMI (КНР).

Для наведения на цель пилотом (по принципу FPV-дрона) барражирующей версии БпЛА и ведения воздушной разведки "Гербера" оснащена китайскими камерой с трехосевым подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигатель DLE60 - производства китайской Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Летом 2024 года эта компания попала под санкции США за поставки в Россию.

Что предшествовало: В течение октября 2024 года Россия применила против Украины более 2000 БПЛА, примерно половина из этих беспилотников, по данным разведки, были приманками или фальш-целями, которыми враг пытается отвлечь внимание и перегрузить украинскую ПВО.

ГУР показал "распаковку" дрона "Пародия" - одной из основных приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках.

ГУРбеспилотники
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