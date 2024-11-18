Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

Війська країни-агресора, Російської Федерації нарощують чисельність і створюють нові бригади.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров на пресконференції у Києві 18 листопада, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету...

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Вони використовують багатьох – найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість".

Деталі: За словами Умєрова, Росія має проблеми з мобілізацією, тому й використовує війська КНДР.

Міністр зазначив, що нині Україна працює над тим, щоб "створити сили, які зможуть протистояти, оскільки пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції".

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"Тому ми зростаємо, щоб не дати жодної переваги", – відповів журналістам очільник МОУ.