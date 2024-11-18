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Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 ноября 2024, 16:36
Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады
Умеров. фото из Facebook

Войска страны-агрессора, Российской Федерации наращивают численность и создают новые бригады.

Источник: министр обороны Рустем Умеров на пресс-конференции в Киеве 18 ноября, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Российские силы будут расти. Они наращивают численность своих сил. Они создают новые бригады. До 1 июня достигли половины того, что пытались поставить себе целью...

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Они используют многих - наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точное количество мы знаем. Это значительное количество".

Детали: По словам Умерова, Россия имеет проблемы с мобилизацией, поэтому и использует войска КНДР.

Министр отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы "создать силы, которые смогут противостоять, поскольку приоритетом является оборонительная и стабилизационная операции".

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"Поэтому мы растем, чтобы не дать никакого преимущества", - ответил журналистам глава МОУ.

войнаРосcия
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