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У Білому домі ухилилися від прямої відповіді щодо дозволу Україні бити ATACMS по Росії

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 18 листопада 2024, 17:21
У Білому домі ухилилися від прямої відповіді щодо дозволу Україні бити ATACMS по Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

Представники Білого дому не дали прямої відповіді щодо можливості застосування Україною ракет ATACMS проти військових цілей у РФ, проте натякнули, що розробляли відповідь щодо співпраці Росії та Північної Кореї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання The New York Times

Деталі: Джон Файнер, заступник радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки, відмовився підтвердити надання дозволу.

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Однак він зазначив, що Сполучені Штати обіцяли відреагувати на рішення Росії залучити підкріплення північнокорейських військ.

"Якщо є обставини, які розвиваються і змінюються, ви знаєте, ми будемо розвиватися і змінюватися, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію і свій суверенітет", – сказав Файнер під час брифінгу з журналістами в понеділок вранці.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

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За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї. 

Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір

СШАРосіяATACMS
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