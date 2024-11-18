В Белом доме уклонились от прямого ответа относительно разрешения Украине бить ATACMS по России
Представители Белого дома не дали прямого ответа относительно возможности применения Украиной ракет ATACMS против военных целей в РФ, однако намекнули, что разрабатывали ответ относительно сотрудничества России и Северной Кореи.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание The New York Times
Детали: Джон Файнер, заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности, отказался подтвердить предоставление разрешения.
Однако он отметил, что Соединенные Штаты обещали отреагировать на решение России привлечь подкрепление северокорейских войск.
"Если есть обстоятельства, которые развиваются и меняются, вы знаете, мы будем развиваться и меняться, чтобы соответствовать им и позволить украинцам продолжать защищать свою территорию и свой суверенитет", – сказал Файнер во время брифинга с журналистами в понедельник утром.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.
По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.
Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор.