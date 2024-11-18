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В Белом доме уклонились от прямого ответа относительно разрешения Украине бить ATACMS по России

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 18 ноября 2024, 17:21
В Белом доме уклонились от прямого ответа относительно разрешения Украине бить ATACMS по России
Иллюстративное фото: Getty Images

Представители Белого дома не дали прямого ответа относительно возможности применения Украиной ракет ATACMS против военных целей в РФ, однако намекнули, что разрабатывали ответ относительно сотрудничества России и Северной Кореи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание The New York Times

Детали: Джон Файнер, заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности, отказался подтвердить предоставление разрешения.

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Однако он отметил, что Соединенные Штаты обещали отреагировать на решение России привлечь подкрепление северокорейских войск.

"Если есть обстоятельства, которые развиваются и меняются, вы знаете, мы будем развиваться и меняться, чтобы соответствовать им и позволить украинцам продолжать защищать свою территорию и свой суверенитет", – сказал Файнер во время брифинга с журналистами в понедельник утром.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.

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По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор.

СШАРосcияATACMS
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