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МЗС РФ заявило, що удари ATACMS по Росії означатимуть пряму участь США у війні

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 18 листопада 2024, 20:25
МЗС РФ заявило, що удари ATACMS по Росії означатимуть пряму участь США у війні
Захарова. фото: Getty Images

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що удари України по російській території далекобійними ракетами ATACMS будуть розцінені як пряма участь США у російсько-українській війні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речниці МЗС РФ Марії Захарової

Деталі: Захарова заявила, що використання Києвом далекобійних ракет для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії, а також радикальну зміну суті та природи конфлікту".

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"Відповідь Росії буде в такому разі адекватною і відчутною", – сказала речниця російського міністерства. 

Варто зазначити, раніше українські війська вже застосовували ракети ATACMS по тимчасово окупованих Росією територіях, які РФ вважає своїми і навіть внесла їх у свою конституцію. 

При цьому Захарова підкреслила, що поки не відомо, чи спирається на офіційні джерела інформація про нібито наданий Джо Байденом Києву дозвіл завдавати американськими ракетами ATACMS удари вглиб території Росії.

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Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї. 

У Білому домі відмовились прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих на території Росії, але згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни.

Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір

РосіяATACMS
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