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МИД РФ заявил, что удары ATACMS по России будут означать прямое участие США в войне

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 18 ноября 2024, 20:25
МИД РФ заявил, что удары ATACMS по России будут означать прямое участие США в войне
Захарова. фото: Getty Images

В Министерстве иностранных дел России заявили, что удары Украины по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS будут расценены как прямое участие США в российско-украинской войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой

Детали: Захарова заявила, что использование Киевом дальнобойных ракет для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта".

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"Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", – сказала спикер российского министерства.

Стоит отметить, ранее украинские войска уже применяли ракеты ATACMS по временно оккупированным Россией территориям, которые РФ считает своими и даже внесла их в свою конституцию.

При этом Захарова подчеркнула, что пока не известно, опирается ли на официальные источники информация о якобы предоставленном Джо Байденом Киеву разрешении наносить американскими ракетами ATACMS удары вглубь территории России.

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Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

В Белом доме отказались прямо подтвердить разрешение Украины на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным на территории России, но вспомнили, что разрабатывали ответ на привлечение войск КНДР к войне.

Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор

РосcияATACMS
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