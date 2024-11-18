Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії "кроком до ескалації"

Обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки, конгресмен від Флориди Майк Волтц заявив в ефірі Fox News, що дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів по території Росії загрожує подальшою ескалацією війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша

Деталі: Волтц сказав, що адміністрація Байдена заздалегідь не повідомляла йому про рішення стосовно далекобійних ударів по Росії.

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"І це, знаєте, ще один крок до ескалації, і ніхто не знає, до чого це призведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію, а тепер – десятки тисяч солдатів. Адміністрація (Байдена. – Ред.) реагує на це, знімаючи обмеження. Північна Корея посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може вступити у війну", – перераховував він.

Далі як приклад ескалації майбутній радник Трампа навів продаж нафти до Китаю Іраном, який використовує для відправки ракет і безпілотників до Росії, "а ті своєю чергою завдають ударів по українській критичній інфраструктурі".

"Тож це (дозвіл Байдена. – Ред.) подія, але тактична. Президент Трамп говорить про велику стратегію: як ми можемо змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні? якими мають бути рамки угоди і хто сидітиме за цим столом?" – зазначив Волтц.

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Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

У Білому домі відмовились прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих на території Росії, але згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни.

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