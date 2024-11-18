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Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії "кроком до ескалації"

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 18 листопада 2024, 20:51
Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії кроком до ескалації
Трамп і Волтц. Ілюстративне фото: Getty Images

Обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки, конгресмен від Флориди Майк Волтц заявив в ефірі Fox News, що дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів по території Росії загрожує подальшою ескалацією війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша 

Деталі: Волтц сказав, що адміністрація Байдена заздалегідь не повідомляла йому про рішення стосовно далекобійних ударів по Росії.

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"І це, знаєте, ще один крок до ескалації, і ніхто не знає, до чого це призведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію, а тепер – десятки тисяч солдатів. Адміністрація (Байдена. – Ред.) реагує на це, знімаючи обмеження. Північна Корея посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може вступити у війну", – перераховував він.

Далі як приклад ескалації майбутній радник Трампа навів продаж нафти до Китаю Іраном, який використовує для відправки ракет і безпілотників до Росії, "а ті своєю чергою завдають ударів по українській критичній інфраструктурі".

"Тож це (дозвіл Байдена. – Ред.) подія, але тактична. Президент Трамп говорить про велику стратегію: як ми можемо змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні? якими мають бути рамки угоди і хто сидітиме за цим столом?" – зазначив Волтц.

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Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї. 

У Білому домі відмовились прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих на території Росії, але згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни.

Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір

СШАATACMS
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