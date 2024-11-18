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Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 18 ноября 2024, 20:51
Советник Трампа назвал разрешение на удары по России шагом к эскалации
Трамп и Уолтц. Иллюстративное фото: Getty Images

Избранный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности, конгрессмен от Флориды Майк Волтц заявил в эфире Fox News, что разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по территории России грозит дальнейшей эскалацией войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Яриша 

Детали: Волтц сказал, что администрация Байдена заранее не сообщала ему о решении относительно дальнобойных ударов по России.

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"И это, знаете, еще один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведет. Северная Корея передает баллистические ракеты, артиллерию, а теперь – десятки тысяч солдат. Администрация (Байдена. – Ред.) реагирует на это, снимая ограничения. Северная Корея посылает еще больше солдат. Южная Корея заявляет, что может вступить в войну", – перечислял он.

Далее в качестве примера эскалации будущий советник Трампа привел продажу нефти в Китай Ираном, который использует для отправки ракет и беспилотников в Россию, "а те в свою очередь наносят удары по украинской критической инфраструктуре".

"Так что это (разрешение Байдена. – Ред.) событие, но тактическое. Президент Трамп говорит о большой стратегии: как мы можем заставить обе стороны сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне? какими должны быть рамки соглашения и кто будет сидеть за этим столом?" – отметил Волтц.

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Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

В Белом доме отказались прямо подтвердить разрешение Украины на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным на территории России, но вспомнили, что разрабатывали ответ на привлечение войск КНДР к войне.

Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор

СШАATACMS
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