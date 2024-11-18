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Боррель: США дозволили Україні удари по РФ "на відстань до 300 км"

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 18 листопада 2024, 21:09
Боррель: США дозволили Україні удари по РФ на відстань до 300 км
Боррель. фото: Getty Images

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова дипломата під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 

Деталі: На питання про те, чому адміністрація Джо Байдена вирішила розблокувати далекобійні удари по Росії саме зараз, Боррель сказав: "Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території".

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"Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю", – додав він.

Варто зауважити, що топдипломат ЄС не уточнив свого джерела інформації, позаяк офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.

Також Боррель повторив, що в Євросоюзі кожна країна самостійно ухвалює рішення стосовно використання своєї зброї Україною.

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"Сьогодні не було жодного рішення щодо цього. Кожна країна робитиме так, як вважає за доцільне. Американська адміністрація тривалий час говорила "ні", й цього разу вона сказала "так", – підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї. 

Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір

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