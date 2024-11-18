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Боррель: США разрешили Украине удары по РФ "на расстояние до 300 км"

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 18 ноября 2024, 21:09
Боррель: США разрешили Украине удары по РФ на расстояние до 300 км
Боррель. фото: Getty Images

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова дипломата во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе

Детали: На вопрос о том, почему администрация Джо Байдена решила разблокировать дальнобойные удары по России именно сейчас, Боррель сказал: "Администрация Байдена позволила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории".

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"То есть речь идет о радиусе в 300 километров. Это не так и много, если говорить о расстоянии, это не большое расстояние, оно не достигает далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю", – добавил он.

Стоит заметить, что топ-дипломат ЕС не уточнил своего источника информации, поскольку официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить американским оружием по России.

Также Боррель повторил, что в Евросоюзе каждая страна самостоятельно принимает решение относительно использования своего оружия Украиной.

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"Сегодня не было никакого решения по этому поводу. Каждая страна будет делать так, как считает целесообразным. Американская администрация долгое время говорила "нет", и на этот раз она сказала "да", – подытожил он.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.

По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор

СШАРосcияУкраинавойна
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