Російський удар по Одесі: Відомо про 55 поранених, з них троє у вкрай важкому стані

Станом на вечір 18 листопада відомо про 55 поранених від російського ракетного удару, з них троє людей у вкрай важкому стані.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Станом на 21:30 вже відомо про 55 поранених, троє людей лишаються у вкрай важкому стані. Комунальні служби розчищають руйнування, вивозять уламки. Розгорнуто пункти обігріву, забезпечено гаряче харчування, також додатково працює медичний пункт із Центром ментального здоровʼя для оперативної психологічної допомоги.

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Деталі: Кіпер також наголосив, що ситуація з енергопостачанням в Одесі залишається складною через масштабні пошкодження інфраструктури.

Електропостачання наявне вже у 6 районах області, частково відсутнє в Одеському районі. В Одесі відновили подачу централізованого водо- та теплопостачання.

Що передувало:

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Російська армія в понеділок вдень завдала ракетного удару по Одесі. 10 людей загинули. Серед них сім поліцейських, медик та два місцевих жителі.