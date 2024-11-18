Российский удар по Одессе: Известно о 55 раненых, из них трое в крайне тяжелом состоянии

По состоянию на вечер 18 ноября известно о 55 раненых от российского ракетного удара, из них три человека в крайне тяжелом состоянии.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "По состоянию на 21:30 уже известно о 55 раненых, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Коммунальные службы расчищают разрушения, вывозят обломки. Развернуты пункты обогрева, обеспечено горячее питание, также дополнительно работает медицинский пункт с Центром ментального здоровья для оперативной психологической помощи.

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Детали: Кипер также отметил, что ситуация с энергоснабжением в Одессе остается сложной из-за масштабных повреждений инфраструктуры.

Электроснабжение имеется уже в 6 районах области, частично отсутствует в Одесском районе. В Одессе восстановили подачу централизованного водо- и теплоснабжения.

Что предшествовало:

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Российская армия в понедельник днем нанесла ракетный удар по Одессе. 10 человек погибли. Среди них семь полицейских, медик и два местных жителя.