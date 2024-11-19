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Так называемый "президент" Абхазии подал в отставку

Ольга ГлущенкоВторник, 19 ноября 2024, 04:06
Так называемый президент Абхазии подал в отставку
Бжания, фото: ТАСС

Так называемый "президент" оккупированной грузинской Абхазии Аслан Бжания подал в отставку, но может отозвать заявление, если протестующие не покинут правительственные здания.

Источник: telegram-канал "главы Абхазии"

Детали В сообщении отмечается, что "представители власти" и оппозиции после переговоров заключили соглашение.

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Согласно ему Бжания написал заявление об отставке.

Однако, говорится в сообщении, протестующие 19 ноября должны покинуть комплекс правительственных зданий в Абхазии.

В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.

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Исполняющим обязанности лидера республики станет "вице-президент" Бадра Гунба.

Что предшествовало: Абхазская оппозиция отвергла предложение лидера страны Аслана Бжания о проведении "досрочных выборов". Ему выдвинули ультиматум: до вечера 17 ноября подать в отставку. В противном случае, как заявили в оппозиции, будет организовано "временное правительство".

Предыстория:

  • 15 ноября - в день начала масштабных акций в Сухуми - оппозиция предлагала властям два варианта:
  • либо президент, вице-президент и премьер уходят в отставку, а обязанности президента до выборов исполняет спикер парламента Лаша Ашуба;
  • либо президент, вице-президент и премьер уходят в отставку, но перед этим президент назначает премьером компромиссную фигуру, которая будет исполнять обязанности президента.

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