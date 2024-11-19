Публічне СЗЧ: суд не випустив Гнезділова на поруки і залишив під арештом
Київський апеляційний суд рішенням від 19 листопада залишив підозрюваного в дезертирстві військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова під вартою.
Джерело: hromadske із зали суду
Деталі: На засіданні у середу судді відхилили апеляційну скаргу адвокатів Гнезділова на рішення Печерського райсуду, який відправив військовослужбовця на гауптвахту до 12 грудня.
На засідання прийшли знайомі підозрюваного, журналісти та учасники руху за встановлення чітких термінів військової служби. У них були плакати із закликами: "Поверніть права захисникам", "Протест не дорівнює порушення закону", "Твоя воля сильніша за політичну" тощо. А ще були охочі взяти Гнезділова на поруки — їхні клопотання суд також відхилив.
Адвокат Олександр Шадрін просив змінити запобіжний захід на такий, що не повʼязаний із триманням під вартою, а також визнати затримання військового незаконним.
Шадрін нагадав, що питання чітких термінів служби досі не розвʼязане, натомість Гнезділов уже 5 років перебуває в армії. До того ж йому незабаром виповниться 25 років, тобто він досягне призовного віку.
Суддя зазначила, що згідно із законодавством, апеляційний суд не може визначати незаконність затримання, бо це справа слідчого судді.
Ще одна адвокатка підозрюваного – Анастасія Бурковська – заявила, що СЗЧ Гнезділова — "це маніфест". Тому, мовляв, йому немає сенсу переховуватись, а відповідно немає потреби тримати його під вартою.
Сам військовослужбовець зазначив, що йому загрожує до 12 років ув'язнення: "Це подяка за військову службу?". Також Гнезділов припускає, що якби він не робив публічних заяв, то, мабуть, правоохоронці не відкрили б справу.
"Я півтора місяця на гауптвахті. Жодної слідчої дії, жодного допиту. До мене не приходять слідчі. Це все для того, щоб людина не могла говорити далі", — сказав підозрюваний. І нагадав, що хоче повернутися на службу, але за умови чітких термінів.
Прокурор повідомив, що Печерський райсуд визнав підозру обґрунтованою. Також він вважає, що тримання під вартою є необхідним.
Передісторія:
- 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві, думки з цього приводу розділились.
- У 56-тій окремій мотопіхотній бригаді, де служить Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".
- 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у засобах масової інформації відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.
- Працівники ДБР 9 жовтня затримали Гнезділова та провели обшук.