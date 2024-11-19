Публічне СЗЧ: суд не випустив Гнезділова на поруки і залишив під арештом

Київський апеляційний суд рішенням від 19 листопада залишив підозрюваного в дезертирстві військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова під вартою.

Джерело: hromadske із зали суду

Деталі: На засіданні у середу судді відхилили апеляційну скаргу адвокатів Гнезділова на рішення Печерського райсуду, який відправив військовослужбовця на гауптвахту до 12 грудня.

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На засідання прийшли знайомі підозрюваного, журналісти та учасники руху за встановлення чітких термінів військової служби. У них були плакати із закликами: "Поверніть права захисникам", "Протест не дорівнює порушення закону", "Твоя воля сильніша за політичну" тощо. А ще були охочі взяти Гнезділова на поруки — їхні клопотання суд також відхилив.

Адвокат Олександр Шадрін просив змінити запобіжний захід на такий, що не повʼязаний із триманням під вартою, а також визнати затримання військового незаконним.

Шадрін нагадав, що питання чітких термінів служби досі не розвʼязане, натомість Гнезділов уже 5 років перебуває в армії. До того ж йому незабаром виповниться 25 років, тобто він досягне призовного віку.

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Суддя зазначила, що згідно із законодавством, апеляційний суд не може визначати незаконність затримання, бо це справа слідчого судді.

Ще одна адвокатка підозрюваного – Анастасія Бурковська – заявила, що СЗЧ Гнезділова — "це маніфест". Тому, мовляв, йому немає сенсу переховуватись, а відповідно немає потреби тримати його під вартою.

Сам військовослужбовець зазначив, що йому загрожує до 12 років ув'язнення: "Це подяка за військову службу?". Також Гнезділов припускає, що якби він не робив публічних заяв, то, мабуть, правоохоронці не відкрили б справу.

"Я півтора місяця на гауптвахті. Жодної слідчої дії, жодного допиту. До мене не приходять слідчі. Це все для того, щоб людина не могла говорити далі", — сказав підозрюваний. І нагадав, що хоче повернутися на службу, але за умови чітких термінів.

Прокурор повідомив, що Печерський райсуд визнав підозру обґрунтованою. Також він вважає, що тримання під вартою є необхідним.

Передісторія: