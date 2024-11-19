Публичная "самоволка": суд не выпустил Гнездилова на поруки и оставил под арестом

Киевский апелляционный суд решением от 19 ноября оставил подозреваемого в дезертирстве военнослужащего 56 бригады Сергея Гнездилова под стражей.

Источник: hromadske из зала суда

Детали: На заседании в среду судьи отклонили апелляционную жалобу адвокатов Гнездилова на решение Печерского райсуда, который отправил военнослужащего на гауптвахту до 12 декабря.

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На заседание пришли знакомые подозреваемого, журналисты и участники движения за установление четких сроков военной службы. У них были плакаты с призывами: "Верните права защитникам", "Протест не равен нарушению закона", "Твоя воля сильнее политической" и другие. А еще были желающие взять Гнездилова на поруки - их ходатайства суд также отклонил.

Адвокат Александр Шадрин просил изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, а также признать задержание военного незаконным.

Шадрин напомнил, что вопрос четких сроков службы до сих пор не решен, в то же время Гнездилов уже 5 лет находится в армии. К тому же ему скоро исполнится 25 лет, то есть он достигнет призывного возраста.

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Судья отметила, что согласно законодательству, апелляционный суд не может определять незаконность задержания, потому что это дело следственного судьи.

Еще одна адвокат подозреваемого - Анастасия Бурковская - заявила, что "самоволка" Гнездилова - "это манифест". Поэтому, мол, ему нет смысла скрываться, а соответственно нет необходимости держать его под стражей.

Сам военнослужащий отметил, что ему грозит до 12 лет заключения: "Это благодарность за военную службу?". Также Гнездилов предполагает, что если бы он не делал публичных заявлений, то, видимо, правоохранители не открыли бы дело.

"Я полтора месяца на гауптвахте. Ни одного следственного действия, ни одного допроса. Ко мне не приходят следователи. Это все для того, чтобы человек не мог говорить дальше", - сказал подозреваемый. И напомнил, что хочет вернуться на службу, но при условии четких сроков.

Прокурор сообщил, что Печерский райсуд признал подозрение обоснованным. Также он считает, что содержание под стражей является необходимым.

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