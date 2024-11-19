У Глухові завершили рятувальну операцію: 12 загиблих, 11 поранених

Правоохоронці завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару по гуртожитку у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада, внаслідок якої загинули 12 людей, ще 11 постраждали.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Сумщина. У Глухові правоохоронці завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ворожого влучання".

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Деталі: Зазначається, що наразі відомо про 12 загиблих, серед них хлопчик, якому днями повинно було виповнитись 8 років. Поранено 11 людей, з них діти віком 13 та 14 років.

Також, у поліції додали, що у розгорнутих пересувних пунктах роботи з потерпілими відбувається робота щодо відбору заяв, допиту постраждалих та надання психологічної допомоги.

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