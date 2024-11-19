Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Глухові завершили рятувальну операцію: 12 загиблих, 11 поранених

Анастасія ПроцВівторок, 19 листопада 2024, 16:29
У Глухові завершили рятувальну операцію: 12 загиблих, 11 поранених
Наслідки російського ракетного удару по гуртожитку у місті Глухів. фото: Національна поліція України

Правоохоронці завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару по гуртожитку у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада, внаслідок якої загинули 12 людей, ще 11 постраждали.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Сумщина. У Глухові правоохоронці завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ворожого влучання".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що наразі відомо про 12 загиблих, серед них хлопчик, якому днями повинно було виповнитись 8 років. Поранено 11 людей, з них діти віком 13 та 14 років.

Також, у поліції додали, що у розгорнутих пересувних пунктах роботи з потерпілими відбувається робота щодо відбору заяв, допиту постраждалих та надання психологічної допомоги.

Передісторія: 

РЕКЛАМА:
  • Раніше повідомлялося, що у Глухові на Сумщині в 18 листопада пізно ввечері пролунав вибух. ЗМІ писали про влучання ворожого безпілотника у багатоквартирний будинок, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також повідомлялося, що під завалами можуть бути люди. 
  • 19 лиспопада у Сумській обласній прокуратурі повідомили, що дванадцять людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку у місті Глухів. 

Сумська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДТП з 16-річним водієм Infinity у Харкові: суд виніс вирок – 8 років тюрми і по 1 млн дітям загиблого

відеоГенштаб: Захисники уразили нафтобазу у Ростовській області та знищили ворожий "Бук"

Кулеба: Грузія повторює український сценарій, але іншого роду

інфографікаЗМІ ідентифікували понад 80 тисяч загиблих в Україні російських військових

"Будемо вважати це помилкою друкаря": Податки зростуть все-таки у грудні

відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримували

Усі новини...
Сумська область
Росіяни вдарили по гуртожитку у Глухові: 12 загиблих, серед них 8-річна дитина
Після прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ
Росіяни вбили рибалку під час обстрілу Сумщини
Останні новини
12:26
Макрон приїхав у Нотр-Дам, де завершилася 5-річна реставрація після пожежі
12:15
фото Двоє школярів на замовлення "куратора" підпалили поліцейське авто – НПУ
12:11
В ЦВК Румунії не виключили проведення повторних виборів президента
12:09
фотоДТП з 16-річним водієм Infinity у Харкові: суд виніс вирок – 8 років тюрми і по 1 млн дітям загиблого
12:03
футболЛунін потрапив до сімки кандидатів на звання найкращого воротаря року за версією FIFA
12:01
Євро переживає найгірший місяць за рік
11:56
відеоГенштаб: Захисники уразили нафтобазу у Ростовській області та знищили ворожий "Бук"
11:56
Скільки українці платили за ліки та медпослуги у 2023 році? Опитування
11:50
Херсон та частина Миколаївщини залишаються знеструмленими – “Укренерго”
11:48
відео"Крила" розвідників наздогнали російський "Зоопарк": знищено коштовну РЛС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: