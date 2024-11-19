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В Глухове завершили спасательную операцию: 12 погибших, 11 раненых

Анастасия ПроцВторник, 19 ноября 2024, 16:29
В Глухове завершили спасательную операцию: 12 погибших, 11 раненых
Последствия российского ракетного удара по общежитию в городе Глухов. фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители завершили поисково-спасательную операцию после российского удара по общежитию в городе Глухов Сумской области поздно вечером 18 ноября, в результате которой погибли 12 человек, еще 11 пострадали.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Сумщина. В Глухове правоохранители завершили поисково-спасательную операцию на месте вражеского попадания".

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Детали: Отмечается, что сейчас известно о 12 погибших, среди них мальчик, которому на днях должно было исполниться 8 лет. Ранены 11 человек, из них дети в возрасте 13 и 14 лет.

Также, в полиции добавили, что в развернутых передвижных пунктах работы с пострадавшими происходит работа по отбору заявлений, допроса пострадавших и оказания психологической помощи.

Предыстория:

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  • Ранее сообщалось, что в Глухове на Сумщине в 18 ноября поздно вечером прогремел взрыв. СМИ писали о попадании вражеского беспилотника в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые. Также сообщалось, что под завалами могут быть люди.
  • 19 ноября в Сумской областной прокуратуре сообщили, что двенадцать человек, среди которых ребенок, погибли в результате российского удара по общежитию в городе Глухов.

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