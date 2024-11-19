В Глухове завершили спасательную операцию: 12 погибших, 11 раненых

Правоохранители завершили поисково-спасательную операцию после российского удара по общежитию в городе Глухов Сумской области поздно вечером 18 ноября, в результате которой погибли 12 человек, еще 11 пострадали.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Сумщина. В Глухове правоохранители завершили поисково-спасательную операцию на месте вражеского попадания".

Реклама:

Детали: Отмечается, что сейчас известно о 12 погибших, среди них мальчик, которому на днях должно было исполниться 8 лет. Ранены 11 человек, из них дети в возрасте 13 и 14 лет.

Также, в полиции добавили, что в развернутых передвижных пунктах работы с пострадавшими происходит работа по отбору заявлений, допроса пострадавших и оказания психологической помощи.

Предыстория:

РЕКЛАМА: