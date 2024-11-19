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Reuters: Україна випустила по складу в Брянщині 8 ракет ATACMS, Росія збила лише 2

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 19 листопада 2024, 21:55
Reuters: Україна випустила по складу в Брянщині 8 ракет ATACMS, Росія збила лише 2
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Росії збрехало у повідомленні про першу атаку далекобійними ракетами ATACMS по російській території в ніч проти 19 листопада.

Джерело: повідомлення агентства Reuters, яке посилається на джерело у США, пише "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовник Reuters заявив, що Україна випустила по складу боєприпасів вісім ракет ATACMS. З них Росія, додав він, змогла перехопити дві.

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Натомість російське Міноборони заявляло, що були збиті п'ять із шести ракет, випущених по військовому об'єкту в Брянській області, а уламки влучили в об'єкт та спричинили незначну пожежу.

Українські джерела стверджували, що удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.

Зауважимо, що офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.

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Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір.

зброяРосія
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