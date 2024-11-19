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Reuters: Украина выпустила по складу в Брянской области 8 ракет ATACMS, Россия сбила только 2

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 19 ноября 2024, 21:55
Reuters: Украина выпустила по складу в Брянской области 8 ракет ATACMS, Россия сбила только 2
Фото: Getty Images

Министерство обороны России солгало в сообщении о первой атаке дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории в ночь на 19 ноября.

Источник: сообщение агентства Reuters, которое ссылается на источник в США, пишет "Европейская правда"

Детали: Собеседник Reuters заявил, что Украина выступила по складу боеприпасов восемь ракет ATACMS. Из них Россия, добавил он, смогла перехватить две.

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Зато российское Минобороны заявляло, что были сбиты пять из шести ракет, выпущенных по военному объекту в Брянской области, а обломки попали в объект и вызвали незначительный пожар.

Украинские источники утверждали, что удар ATACMS нанесли по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев Брянской области.

Заметим, что официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить американским оружием по России.

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Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор.

оружиеРосcия
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