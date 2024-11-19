Reuters: Украина выпустила по складу в Брянской области 8 ракет ATACMS, Россия сбила только 2
Министерство обороны России солгало в сообщении о первой атаке дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории в ночь на 19 ноября.
Источник: сообщение агентства Reuters, которое ссылается на источник в США, пишет "Европейская правда"
Детали: Собеседник Reuters заявил, что Украина выступила по складу боеприпасов восемь ракет ATACMS. Из них Россия, добавил он, смогла перехватить две.
Зато российское Минобороны заявляло, что были сбиты пять из шести ракет, выпущенных по военному объекту в Брянской области, а обломки попали в объект и вызвали незначительный пожар.
Украинские источники утверждали, что удар ATACMS нанесли по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев Брянской области.
Заметим, что официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить американским оружием по России.
Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор.