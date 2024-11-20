У Росії "прилетіло" у завод, який виготовляє вантажні БПЛА, і в арсенал зброї – ЦПД
Українські сили атакували завод у Бєлгородській області РФ, який серед іншого виготовляє вантажні дрони для російської армії, також був приліт в арсенал зброї в Новгородській області РФ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Джерело: Коваленко у Telegram
Пряма мова керівника ЦПД: "У Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях".
Деталі: Він також опублікував відео з пожежею на заводі.
У Росії "прилетіло" у завод, який виготовляє вантажні БПЛП – Центр протидії дезінформації. Відео з Telegram-каналу керівника ЦПД Андрія Коваленка pic.twitter.com/tUyfk1QGuZ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 20, 2024
Також, за словами Коваленка, БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово у Новгородській області РФ, що орієнтовно за 680 км від кордону з Україною. Раніше про це повідомляли російські Telegram-канали.
"На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор"", – повідомив Коваленко.
Крім того, керівник ЦПД виклав у мережу відео з вибухом і пожежею у Воронезькій області РФ. Про атаку на Євдаківський олійно-жировий комбінат у Воронезькій області повідомлялося напередодні.
Вибух і пожежа на заводі у Воронезькій області РФ. Відео з Telegram-каналу керівника ЦПД Андрія Коваленка pic.twitter.com/ElSYqEtKML— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 20, 2024
Передісторія:
- Пізно ввечері 19 листопада Міноборони РФ заявляло, що за неповних 3 години нібито збило 42 українських дрони. 32 із них нібито атакували Брянську область РФ.
- Вранці 20 листопада російське Міноборони заявило, що з вечора українські війська атакували Росію безпілотниками, і що тільки за ніч сили ППО нібито збили 44 дрони.