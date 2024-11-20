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У Росії "прилетіло" у завод, який виготовляє вантажні БПЛА, і в арсенал зброї – ЦПД

Ірина БалачукСереда, 20 листопада 2024, 08:05
У Росії прилетіло у завод, який виготовляє вантажні БПЛА, і в арсенал зброї – ЦПД
Скриншот з відео

Українські сили атакували завод у Бєлгородській області РФ, який серед іншого виготовляє вантажні дрони для російської армії, також був приліт в арсенал зброї в Новгородській області РФ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Джерело: Коваленко у Telegram

Пряма мова керівника ЦПД: "У Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях".

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Деталі: Він також опублікував відео з пожежею на заводі.

Також, за словами Коваленка, БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово у Новгородській області РФ, що орієнтовно за 680 км від кордону з Україною. Раніше про це повідомляли російські Telegram-канали. 

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скриншот  з google.maps

"На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор"", – повідомив Коваленко.

Крім того, керівник ЦПД виклав у мережу відео з вибухом і пожежею у Воронезькій області РФ. Про атаку на Євдаківський олійно-жировий комбінат у Воронезькій області повідомлялося напередодні.   

Передісторія:

Росіябезпілотникивибухпожежа
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