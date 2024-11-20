В России "прилетело" в завод, который производит грузовые БПЛА, и в арсенал оружия – ЦПД

Украинские силы атаковали завод в Белгородской области РФ, который среди прочего производит грузовые дроны для российской армии, также был прилет в арсенал оружия в Новгородской области РФ, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Источник: Коваленко в Telegram

Прямая речь руководителя ЦПД: "В Белгородской области был атакован завод компании ЭФКО, который публично делает пищевую продукцию, но на самом деле также производит грузовые дроны, которые использует российская армия в военных целях".

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Детали: Он также опубликовал видео с пожаром на заводе.

У Росії "прилетіло" у завод, який виготовляє вантажні БПЛП – Центр протидії дезінформації. Відео з Telegram-каналу керівника ЦПД Андрія Коваленка pic.twitter.com/tUyfk1QGuZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 20, 2024

Также, по словам Коваленко, БПЛА атаковали 13-й арсенал ГРАУ вблизи поселка Котово в Новгородской области РФ, что ориентировочно в 680 км от границы с Украиной. Ранее об этом сообщали российские Telegram-каналы.

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скриншот c google.maps

"На 13-м арсенале ГРАУ хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", также ракеты "Искандер", кндровские KN23, зенитные ракеты к С-300, С-400, и боеприпасы для комплекса "Тор"", – сообщил Коваленко.

Кроме того, руководитель ЦПД выложил в сеть видео со взрывом и пожаром в Воронежской области РФ. Об атаке на Евдаковский масложировой комбинат в Воронежской области сообщалось накануне.

Вибух і пожежа на заводі у Воронезькій області РФ. Відео з Telegram-каналу керівника ЦПД Андрія Коваленка pic.twitter.com/ElSYqEtKML — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 20, 2024

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