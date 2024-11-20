У лікарні померла 11-та жертва російського удару по Одесі 18 листопада

Кількість загиблих через російський удар по Одесі 18 листопада збільшилася до 11. У лікарні помер постраждалий чоловік.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов

Пряма мова: "На жаль кількість жертв атаки по Одесі 18 листопада зросла до 11. У міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими. Мої щирі співчуття родині та близьким".

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