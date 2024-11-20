У лікарні померла 11-та жертва російського удару по Одесі 18 листопада
Середа, 20 листопада 2024, 14:02
Кількість загиблих через російський удар по Одесі 18 листопада збільшилася до 11. У лікарні помер постраждалий чоловік.
Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов
Пряма мова: "На жаль кількість жертв атаки по Одесі 18 листопада зросла до 11. У міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими. Мої щирі співчуття родині та близьким".
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Передісторія:
- Російська армія в 18 листопада вдень завдала ракетного удару по Одесі. раніше було відомо про 10 загиблих. Серед них сім поліцейських, медик та два місцевих жителі.
- Станом на вечір 18 листопада було відомо про 55 поранених від російського ракетного удару, з них троє людей у вкрай важкому стані.