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В больнице умерла 11-я жертва российского удара по Одессе 18 ноября

Анастасия ПроцСреда, 20 ноября 2024, 14:02
В больнице умерла 11-я жертва российского удара по Одессе 18 ноября
Последствия российского удара по Одессе 18 ноября. фото: руководитель Одесской ОВА

Количество погибших из-за российского удара по Одессе 18 ноября увеличилось до 11. В больнице скончался пострадавший мужчина.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов

Прямая речь: "К сожалению количество жертв атаки по Одессе 18 ноября возросло до 11. В городской больнице скончался мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми. Мои искренние соболезнования семье и близким".

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Предыстория:

  • Российская армия в 18 ноября днем нанесла ракетный удар по Одессе. ранее было известно о 10 погибших. Среди них семь полицейских, медик и два местных жителя.
  • По состоянию на вечер 18 ноября было известно о 55 раненых от российского ракетного удара, из них три человека в крайне тяжелом состоянии.

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