В больнице умерла 11-я жертва российского удара по Одессе 18 ноября

Количество погибших из-за российского удара по Одессе 18 ноября увеличилось до 11. В больнице скончался пострадавший мужчина.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов

Прямая речь: "К сожалению количество жертв атаки по Одессе 18 ноября возросло до 11. В городской больнице скончался мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми. Мои искренние соболезнования семье и близким".

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