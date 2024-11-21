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ОТУ "Луганськ": в Торецьку йдуть важкі бої, російські військові переодягаються в цивільний одяг

Олена ІвашківЧетвер, 21 листопада 2024, 02:26
ОТУ Луганськ: в Торецьку йдуть важкі бої, російські військові переодягаються в цивільний одяг
Руїни Торецька, фото: Getty Images

Мешканці Торецька на Донеччині, які не погодились вчасно евакуюватися, ускладнюють бойову роботу українським військовим, оскільки росіяни часто переодягаються в цивільний одяг, щоб ввести в оману бійців Сил оборони.

Джерело: речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Суспільного"

Деталі: За її словами, у Торецьку зараз складна ситуація, ведуться дуже важкі міські бої. Ворог втратив близько 70 осіб вбитими і пораненими за минулу добу: "Ворог буквально м’ясними штурмами закидає наших військовослужбовців".

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Бобовнікова наголосила, що цивільні люди дуже ускладнюють роботу наших військових через те, що ворог перевдягається в цивільний одяг.

Пряма мова: "Ми намагаємося виявляти подібні спроби, але це дуже важко як з моральної точки зору, так і з точки зору військової. Тому що військовослужбовець кожного разу мусить двічі подумати, хто перед ним: цивільна особа чи противник, перевдягнений у цивільний одяг".

"Мусимо визнати, що вони мають перевагу в живій силі, в озброєнні, боєкомплекті, снарядах. Тому не можна недооцінювати ворога. Ця неймовірна кількість особового складу, на жаль, атакує на Торецькому напрямку наших оборонців". 

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Передісторія: 

війнаЛуганська область
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