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ОТГ "Луганск": в Торецке идут тяжелые бои, российские военные переодеваются в гражданскую одежду

Алена ИвашкивЧетверг, 21 ноября 2024, 02:26
ОТГ Луганск: в Торецке идут тяжелые бои, российские военные переодеваются в гражданскую одежду
Руины Торецка, фото: Getty Images

Жители Торецка Донецкой области, которые не согласились вовремя эвакуироваться, усложняют боевую работу украинским военным, поскольку россияне часто переодеваются в гражданскую одежду, чтобы ввести в заблуждение бойцов Сил обороны.

Источник: пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Суспільного"

Детали: По ее словам, в Торецке сейчас сложная ситуация, ведутся очень тяжелые городские бои. Враг потерял около 70 человек убитыми и ранеными за минувшие сутки: "Враг буквально мясными штурмами забрасывает наших военнослужащих".

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Бобовникова отметила, что гражданские люди очень усложняют работу наших военных из-за того, что враг переодевается в гражданскую одежду.

Прямая речь: "Мы стараемся выявлять подобные попытки, но это очень трудно как с моральной точки зрения, так и с точки зрения военной. Потому что военнослужащий каждый раз должен дважды подумать, кто перед ним: гражданское лицо или противник, переодетый в гражданскую одежду".

"Мы должны признать, что они имеют преимущество в живой силе, в вооружении, боекомплекте, снарядах. Поэтому нельзя недооценивать врага. Это невероятное количество личного состава, к сожалению, атакует на Торецком направлении наших защитников".

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Предыстория:

По данным Генштаба, враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. За минувшие сутки оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка пять раз получили жесткий отпор от наших защитников.

войнаЛуганская область
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