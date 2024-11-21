Россияне атаковали Днепр: повреждено промпредприятие, дома и гаражи, 2 пострадавших – ОВА

Российские оккупанты атаковали Днепр – повредили промышленное предприятие, реабилитационный центр, жилые дома и гаражи; в результате удара пострадали 2 человека.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, мэр Днепра Борис Филатов в Facebook

Прямая речь главы области: "С раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информация о последствиях уточняется. На сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара".

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фото ГСЧС

Детали: Лысак подчеркнул, что угроза для города все еще сохраняется, и призвал жителей до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасном месте.

фото ГСЧС

Дополнено: Позже мэр Днепра Борис Филатов добавил, что в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью – разрушена котельная и выбиты окна.

фото ГСЧС

Обновлено: В 10:20 Лысак добавил, что также в Днепре есть разрушения в гаражном кооперативе. Там возник пожар, повреждены 9 гаражей.

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Кроме того, повреждены 2 частных дома: в одном из них возник пожар, его уже потушили.

фото ГСЧС

По предварительным данным, пострадали два человека: 57-летнему мужчине помощь оказали на месте, 42-летняя женщина – госпитализирована

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