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У низці областей екстрені відключення світла

Ірина БалачукЧетвер, 21 листопада 2024, 07:51
У низці областей екстрені відключення світла
Фото ілюстративне з pixabay.com

Вранці 21 листопада у Києві та області, а також на Одещині, Дніпропетровщині і Донеччині застосували екстрені відключення світла на фоні російського ракетного удару.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно ДТЕК: "Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла".

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Деталі: Про всі можливі зміни компанія обіцяє оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

Передісторія:

електроенергія
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