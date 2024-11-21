У низці областей екстрені відключення світла

Вранці 21 листопада у Києві та області, а також на Одещині, Дніпропетровщині і Донеччині застосували екстрені відключення світла на фоні російського ракетного удару.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно ДТЕК: "Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла".

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Деталі: Про всі можливі зміни компанія обіцяє оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

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