У низці областей екстрені відключення світла
Четвер, 21 листопада 2024, 07:51
Вранці 21 листопада у Києві та області, а також на Одещині, Дніпропетровщині і Донеччині застосували екстрені відключення світла на фоні російського ракетного удару.
Джерело: ДТЕК у Telegram
Дослівно ДТЕК: "Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла".
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Деталі: Про всі можливі зміни компанія обіцяє оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.
Передісторія:
- Росія вранці 21 листопада атакує Україну ракетами.
- У Дніпрі пошкоджене промислове підприємство і спалахнули дві пожежі.