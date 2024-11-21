В ряде областей экстренные отключения света
Четверг, 21 ноября 2024, 07:51
Утром 21 ноября в Киеве и области, а также в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях применили экстренные отключения света на фоне российского ракетного удара.
Источник: ДТЭК в Telegram
Дословно ДТЭК: "Киев, Киевская область, Одесская, Днепропетровская, Донецкая область: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света".
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Детали: Обо всех возможных изменениях компания обещает оперативно информировать в своем Telegram-канале.
Предыстория:
- Россия утром 21 ноября атакует Украину ракетами.
- В Днепре повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара.