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В ряде областей экстренные отключения света

Ирина БалачукЧетверг, 21 ноября 2024, 07:51
В ряде областей экстренные отключения света
Фото иллюстративное с pixabay.com

Утром 21 ноября в Киеве и области, а также в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях применили экстренные отключения света на фоне российского ракетного удара.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно ДТЭК: "Киев, Киевская область, Одесская, Днепропетровская, Донецкая область: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света".

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Детали: Обо всех возможных изменениях компания обещает оперативно информировать в своем Telegram-канале.

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