Россияне впервые ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж"
Во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
Источник Воздушные силы, информированные собеседники УП
Дословно Воздушные силы: "Утром 21 ноября 2024 года в период с 05.00 по 07.00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами различных типов.
В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков - Волгоградская обл.).
В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий".
Детали: В ведомстве добавили, что информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Воздушные силы призвали медийщиков и блогеров ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угроз Украине.
По данным источников УП, речь идет о ракете средней дальности РС-26 "Рубеж".
В розпорядження УП потрапило відео першого російського удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж" pic.twitter.com/Cfx4ZlXhvA— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 21, 2024
Что было раньше: 20 ноября в медиапространстве активно обсуждали вероятность испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Сообщалось, что это может быть тестовый запуск с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, или что это будет боевой пуск.
Справка: По данным Defence Express, РС-26 "Рубеж" предназначена для доставки ядерных зарядов. Эта разработка в РФ имела высокую степень секретности из-за того, что она нарушала договор РСМД.
Начали ее разрабатывать еще в 2006 году, но в 2018 году ракета якобы была исключена из программы вооружения до 2027 года. И в конце концов считалось, что в РФ вместо этого сосредоточились на "Искандер-К".
В то же время в июле этого года в Кремле угрожали возобновить производство ракет средней и меньшей дальности, под которые и подпадает РС-26 "Рубеж".
Считается, что РС-26 "Рубеж" создан на базе двух ступеней "Тополь-М".
Разработчиком РС-26 "Рубеж" является "Московский институт теплотехники", а производителем "Воткинский завод", который кроме них отвечает еще и за баллистические "Искандеры".
Точные характеристики РС-26 "Рубеж" пока неизвестны. Среди тех, которые являются довольно вероятными - стартовый вес в пределах 40-50 тонн, дальность до 6000 км, оснащение в виде четырех раздельных боевых блоков мощностью 0,3 Мт каждый, аналогичные тем, которые используются в РС-24 "Ярс". Также считается, что он может быть оснащен гиперзвуковым планирующим блоком типа "Авангард".
Абсолютное большинство российских дальнобойных ракет может иметь ядерное оснащение. В том числе "Искандер", "Кинжал", крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102, а также многие другие.
Напомним:
- Российские оккупанты атаковали Днепр - пока известно, что повреждено промышленное предприятие и вспыхнули два пожара в городе.