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У Британії "терміново" вивчають, чи вдарила РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 21 листопада 2024, 15:04
У Британії терміново вивчають, чи вдарила РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру – ЗМІ
скриншот із відео, яке є у розпорядженні УП

Британські спецслужби "терміново" вивчають повідомлення про те, що Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру під час атаки на Україну.

Джерело: неназваний речник британського прем’єра Кіра Стармера, The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: За словами речника, "це швидкоплинний процес".

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"Я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново вивчають ці повідомлення, але якщо це правда, то, очевидно, це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої і ескалаційної поведінки з боку Росії, і це тільки зміцнить нашу рішучість", – зазначив він.

За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Водночас, як згодом повідомили ЗМІ, на Заході сумніваються, що РФ застосувала міжконтинентальну ракету.

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В ЄС, коментуючи ці дані, сказали, що якщо вони підтвердяться, "це буде ще однією чіткою ознакою ескалації".

ракетний ударРосіяВелика Британіярозвідка
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