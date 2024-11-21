Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Британии "срочно" изучают, ударила ли РФ межконтинентальной ракетой по Днепру – СМИ

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 21 ноября 2024, 15:04
В Британии срочно изучают, ударила ли РФ межконтинентальной ракетой по Днепру – СМИ
скриншот из видео, которое есть в распоряжении УП

Британские спецслужбы "срочно" изучают сообщения о том, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру во время атаки на Украину.

Источник: неназванный представитель британского премьера Кира Стармера, The Guardian, "Европейская правда"

Детали: По словам представителя, "это скоротечный процесс".

Реклама:

"Я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то, очевидно, это будет еще одним примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России, и это только укрепит нашу решимость", – отметил он.

По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

В то же время, как впоследствии сообщили СМИ, на Западе сомневаются, что РФ применила межконтинентальную ракету.

РЕКЛАМА:

В ЕС, комментируя эти данные, сказали, что если они подтвердятся, "это будет еще одним четким признаком эскалации".

ракетный ударРосcияВеликобританияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
ракетный удар
Зеленский прокомментировал российский удар новой ракетой
Захаровой на брифинге в МИД РФ позвонили и велели молчать об ударе межконтинентальной баллистикой по Днепру
Российский удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Что о ней известно
Последние новости
03:04
обновляетсяРоссияне атакуют Украину ударными беспилотниками
02:14
фото, видеоВ Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза – соцсети
02:01
БоксКличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа – СМИ
01:24
видеоВ Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживают
01:00
футбол"Челси" с голом Мудрика обыграл "Хайденхайм": результаты Лиги конференций
00:18
Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
23:59
ФутболПобеда и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА
23:59
"Фестиваль отчаяния". Что показывают на самом большом фестивале кинодокументалистики в мире
23:48
Новости экономики 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов
23:33
Израиль и "Хезболла" обменялись обвинениями в нарушении перемирия
Все новости...
Реклама:
Реклама: