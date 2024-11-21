В Британии "срочно" изучают, ударила ли РФ межконтинентальной ракетой по Днепру – СМИ

скриншот из видео, которое есть в распоряжении УП

Британские спецслужбы "срочно" изучают сообщения о том, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру во время атаки на Украину.

Источник: неназванный представитель британского премьера Кира Стармера, The Guardian, "Европейская правда"

Детали: По словам представителя, "это скоротечный процесс".

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"Я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то, очевидно, это будет еще одним примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России, и это только укрепит нашу решимость", – отметил он.

По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

В то же время, как впоследствии сообщили СМИ, на Западе сомневаются, что РФ применила межконтинентальную ракету.

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В ЕС, комментируя эти данные, сказали, что если они подтвердятся, "это будет еще одним четким признаком эскалации".