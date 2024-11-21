Залужний: У 2024 році розпочалася Третя світова війна

Посол України у Великій Британії ексголовком ЗСУ Валерій Залужний каже, що після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна.

Джерело: Залужний під час виступу на церемонії нагородження УП-100

Пряма мова: "Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна.

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Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "Шахеди".

Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі".

Деталі: На думку Залужного, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і світ має готуватися до цього.

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Пряма мова: "Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки.

Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві.

Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася".

Повне відео розмови Валерія Залужного з "Українсько правдою" скоро буде опубліковане у рамках YouTube-подкасту "УП-2" та на сайті.