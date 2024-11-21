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Залужный: В 2024 году началась Третья мировая война

Роман Романюк, Валентина РоманенкоЧетверг, 21 ноября 2024, 15:14
Залужный: В 2024 году началась Третья мировая война
разговор с Залужным по видеосвязи на церемонии вручения премии УП100

Посол Украины в Великобритании экс-главком ВСУ Валерий Залужный говорит, что после прямого привлечения автократических союзников России в войну против Украины можно считать, началась Третья мировая война.

Источник: Залужный во время выступления на церемонии награждения УП-100

Прямая речь: "Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война.

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Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды".

Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды, в ракетах российских применяются китайские детали".

Детали: По мнению Залужного, большинство военных согласятся, что все перечисленные факторы дают основание говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому.

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Прямая речь: "То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы.

Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве.

Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась".

Полное видео разговора Валерия Залужного с "Украинской правдой" скоро будет опубликовано в рамках YouTube-подкаста "УП-2" и на сайте.

Залужныйвойна
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