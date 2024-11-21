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Генштаб: На Курщині від початку доби відбили 11 спроб прорвати оборону

Олександр ШумілінЧетвер, 21 листопада 2024, 18:25
Генштаб: На Курщині від початку доби відбили 11 спроб прорвати оборону
Фото: Генштаб

Від початку доби 21 листопада на фронті відбулось 114 бойових зіткнень. У Курській області також продовжуються бої.

Джерело: зведення Генштабу станом на 16:00 21 листопада

Дослівно: "Продовжується операція в Курській області РФ. Від початку доби російські літаки завдали 15 ударів 22 КАБами по власній території".

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Деталі: Також, українські воїни відбили 11 спроб загарбників прорвати оборону, бої тривають.

Найбільше бойових зіткнень від початку доби 21 листопада російські загарбники здійснили на Покровському напрямку. Ворог здійснив тут 30 спроб потіснити українських військових з позицій. Сили оборони успішно відбили 22 атаки противника, вісім боєзіткнень – ще тривають.

Також ворожа армія намагається просунутися на Курахівському напрямку, окупанти здійснили 21 атаку. Тривають бої, ворог скинув сім авіабомб на Андріївку. 

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На Куп’янському напрямку окупанти 12 разів атакували Сили оборони в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. П’ять боєзіткнень триває.

Нагадаємо: 

ГенштабКурська область
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