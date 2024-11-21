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Генштаб: На Курщине с начала суток отбили 11 попыток прорвать оборону

Александр ШумилинЧетверг, 21 ноября 2024, 18:25
Генштаб: На Курщине с начала суток отбили 11 попыток прорвать оборону
Фото: Генштаб

С начала суток 21 ноября на фронте состоялось 114 боевых столкновений. В Курской области также продолжаются бои.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 21 ноября

Дословно: "Продолжается операция в Курской области РФ. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов 22 КАБами по собственной территории".

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Детали: Также, украинские воины отбили 11 попыток захватчиков прорвать оборону, бои продолжаются.

Больше всего боевых столкновений с начала суток 21 ноября российские захватчики совершили на Покровском направлении. Враг совершил здесь 30 попыток потеснить украинских военных с позиций. Силы обороны успешно отбили 22 атаки противника, восемь боестолкновений - еще продолжаются.

Также вражеская армия пытается продвинуться на Кураховском направлении, оккупанты совершили 21 атаку. Продолжаются бои, враг сбросил семь авиабомб на Андреевку.

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На Купянском направлении оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Пять боестолкновений продолжается.

Напомним:

  • По состоянию на 20 ноября на фронте состоялось 147 боевых столкновений, российские войска активно атакуют на Покровском направлении.

ГенштабКурская область
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