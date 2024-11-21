Генштаб: На Курщине с начала суток отбили 11 попыток прорвать оборону
С начала суток 21 ноября на фронте состоялось 114 боевых столкновений. В Курской области также продолжаются бои.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 21 ноября
Дословно: "Продолжается операция в Курской области РФ. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов 22 КАБами по собственной территории".
Детали: Также, украинские воины отбили 11 попыток захватчиков прорвать оборону, бои продолжаются.
Больше всего боевых столкновений с начала суток 21 ноября российские захватчики совершили на Покровском направлении. Враг совершил здесь 30 попыток потеснить украинских военных с позиций. Силы обороны успешно отбили 22 атаки противника, восемь боестолкновений - еще продолжаются.
Также вражеская армия пытается продвинуться на Кураховском направлении, оккупанты совершили 21 атаку. Продолжаются бои, враг сбросил семь авиабомб на Андреевку.
На Купянском направлении оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Пять боестолкновений продолжается.
Напомним:
- По состоянию на 20 ноября на фронте состоялось 147 боевых столкновений, российские войска активно атакуют на Покровском направлении.