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Путін заявив, що тепер може атакувати країни, які дозволили бити по Росії

Олександр ШумілінЧетвер, 21 листопада 2024, 19:54
Путін заявив, що тепер може атакувати країни, які дозволили бити по Росії
Фото: РИА Новости

Російський правитель Володимир Путін заявив, що після того, як Україна завдала ударів західною далекобійною зброєю по території РФ, то конфлікт набув "елементів глобального характеру".  

Джерело: заява Путіна, яку транслювали російські медіа

Деталі: Путін заявив, що Україна сама не може використовувати західну далекобійну зброю і їй для цього потрібна "пряма участь воєнних спеціалістів країн-виробників такої зброї". За його словами, оскільки по Росії випустили ракети виготовленні в США і Великобританії, то "регіональний конфлікт набув елементів глобального характеру".

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Путін також заявив, що майбутнє розгортання Росією ракет середньої та малої дальності (таких як "Орешнік", про який він озвучив під час виступу) буде вирішуватися залежно від дій США і "їхніх сателітів".

Пряма мова: "Об’єкти для ураження в ході майбутніх випробувань наших найновіших ракетних комплексів будуть визначатися нами на підставі загроз Російській Федерації. Ми вважаємо себе вправі застосовувати нашу зброю проти військових об’єктів тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти наших об’єктів.

А у випадку ескалації воєнних дій будемо відповідати рішуче і дзеркально".

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Передісторія:

  • Путін також заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

  • 17 листопада американські ЗМІ повідомили, що влада України отримала дозвіл США на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих в російському тилу.

ПутінРосія
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