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Путин заявил, что теперь может атаковать страны, которые позволили бить по России

Александр ШумилинЧетверг, 21 ноября 2024, 19:54
Путин заявил, что теперь может атаковать страны, которые позволили бить по России
Фото: РИА Новости

Правитель России Владимир Путин заявил, что после того, как Украина нанесла удары западным дальнобойным оружием по территории РФ, то конфликт приобрел "элементы глобального характера".  

Источник: заявление Путина, которое транслировали российские медиа

Детали: Путин заявил, что Украина сама не может использовать западное дальнобойное оружие и ей для этого нужно "прямое участие военных специалистов стран-производителей такого оружия". По его словам, поскольку по России выпустили ракеты изготовлении в США и Великобритании, то "региональный конфликт приобрел элементы глобального характера".

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Путин также заявил, что будущее развертывание Россией ракет средней и малой дальности (таких как "Орешник", о котором он озвучил во время выступления) будет решаться в зависимости от действий США и "их сателлитов".

Прямая речь: "Объекты для поражения в ходе будущих испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами на основании угроз Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов.

А в случае эскалации военных действий будем отвечать решительно и зеркально".

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Предыстория:

  • Путин также заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • 17 ноября американские СМИ сообщили, что власти Украины получили разрешение США на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным в российском тылу.

ПутинРосcия
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