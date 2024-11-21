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Сили безпілотних систем показали відео влучання по командному пункту РФ в Курській області

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 листопада 2024, 21:38
Сили безпілотних систем показали відео влучання по командному пункту РФ в Курській області
скриншот з відео

Сили безпілотних систем ЗСУ показали, як ЗСУ завдали ураження по командному пункту росіян біля Мар’їного Курської області.

Джерело: Сили безпілотних систем в Telegram

Дослівно: "Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника в районі н.п. Мар’їно, Курської області.

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Завдання виконано силами екіпажу "Гарпун" 413 ОББС "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль" засобами ГК ЗСУ".

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Деталі: У відомстві не уточнили, коли був завданий удар, втім в середу 20 листопада російські джерела писали про застосування Україною ракет Storm Shadow у Курській області.

Що передувало: 

  • ЗМІ раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров відмовився підтвердити або спростувати використання ракет Storm Shadow.
  • Газета The Wall Street Journal з посиланням на анонімного західного посадовця написала, що у результаті ракетних ударів України по території Курської області зазнав поранень високопоставлений генерал Північної Кореї.

Курська область Росіявійна
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