Сили безпілотних систем показали відео влучання по командному пункту РФ в Курській області

Сили безпілотних систем ЗСУ показали, як ЗСУ завдали ураження по командному пункту росіян біля Мар’їного Курської області.

Джерело: Сили безпілотних систем в Telegram

Дослівно: "Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника в районі н.п. Мар’їно, Курської області.

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Завдання виконано силами екіпажу "Гарпун" 413 ОББС "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль" засобами ГК ЗСУ".

Сили безпілотних систем показали відео влучання по російському командному пункту в Курській області pic.twitter.com/L4rE76b7am — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 21, 2024

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Деталі: У відомстві не уточнили, коли був завданий удар, втім в середу 20 листопада російські джерела писали про застосування Україною ракет Storm Shadow у Курській області.

Що передувало: