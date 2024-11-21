Сили безпілотних систем показали відео влучання по командному пункту РФ в Курській області
Сили безпілотних систем ЗСУ показали, як ЗСУ завдали ураження по командному пункту росіян біля Мар’їного Курської області.
Джерело: Сили безпілотних систем в Telegram
Дослівно: "Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника в районі н.п. Мар’їно, Курської області.
Завдання виконано силами екіпажу "Гарпун" 413 ОББС "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль" засобами ГК ЗСУ".
Сили безпілотних систем показали відео влучання по російському командному пункту в Курській області pic.twitter.com/L4rE76b7am— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 21, 2024
Деталі: У відомстві не уточнили, коли був завданий удар, втім в середу 20 листопада російські джерела писали про застосування Україною ракет Storm Shadow у Курській області.
Що передувало:
- ЗМІ раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.
- Міністр оборони України Рустем Умєров відмовився підтвердити або спростувати використання ракет Storm Shadow.
- Газета The Wall Street Journal з посиланням на анонімного західного посадовця написала, що у результаті ракетних ударів України по території Курської області зазнав поранень високопоставлений генерал Північної Кореї.