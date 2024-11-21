Силы беспилотных систем показали видео попадания по командному пункту РФ в Курской области

Силы беспилотных систем ВСУ показали, как ВСУ нанесли поражение по командному пункту россиян возле Марьино Курской области.

Источник: Силы беспилотных систем в Telegram

Дословно: "Операторы Сил беспилотных систем успешно выполнили операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта противника в районе н.п. Марьино, Курской области.

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Задача выполнена силами экипажа "Гарпун" 413 ОББС "Рейд" во взаимодействии со сводным отрядом БпС 78 ОДШП "Шмель" средствами ГК ВСУ".

Сили безпілотних систем показали відео влучання по російському командному пункту в Курській області pic.twitter.com/L4rE76b7am — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 21, 2024

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Детали: В ведомстве не уточнили, когда был нанесен удар, впрочем в среду 20 ноября российские источники писали о применении Украиной ракет Storm Shadow в Курской области.

Что предшествовало: