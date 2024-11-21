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Силы беспилотных систем показали видео попадания по командному пункту РФ в Курской области

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 ноября 2024, 21:38
Силы беспилотных систем показали видео попадания по командному пункту РФ в Курской области
скриншот из видео

Силы беспилотных систем ВСУ показали, как ВСУ нанесли поражение по командному пункту россиян возле Марьино Курской области.

Источник: Силы беспилотных систем в Telegram

Дословно: "Операторы Сил беспилотных систем успешно выполнили операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта противника в районе н.п. Марьино, Курской области.

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Задача выполнена силами экипажа "Гарпун" 413 ОББС "Рейд" во взаимодействии со сводным отрядом БпС 78 ОДШП "Шмель" средствами ГК ВСУ".

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Детали: В ведомстве не уточнили, когда был нанесен удар, впрочем в среду 20 ноября российские источники писали о применении Украиной ракет Storm Shadow в Курской области.

Что предшествовало:

  • СМИ ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался подтвердить или опровергнуть использование ракет Storm Shadow.
  • Газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного западного чиновника написала, что в результате ракетных ударов Украины по территории Курской области получил ранения высокопоставленный генерал Северной Кореи.

Курская область Росcиявойна
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