Силы беспилотных систем показали видео попадания по командному пункту РФ в Курской области
Силы беспилотных систем ВСУ показали, как ВСУ нанесли поражение по командному пункту россиян возле Марьино Курской области.
Источник: Силы беспилотных систем в Telegram
Дословно: "Операторы Сил беспилотных систем успешно выполнили операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта противника в районе н.п. Марьино, Курской области.
Задача выполнена силами экипажа "Гарпун" 413 ОББС "Рейд" во взаимодействии со сводным отрядом БпС 78 ОДШП "Шмель" средствами ГК ВСУ".
Сили безпілотних систем показали відео влучання по російському командному пункту в Курській області pic.twitter.com/L4rE76b7am— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 21, 2024
Детали: В ведомстве не уточнили, когда был нанесен удар, впрочем в среду 20 ноября российские источники писали о применении Украиной ракет Storm Shadow в Курской области.
Что предшествовало:
- СМИ ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался подтвердить или опровергнуть использование ракет Storm Shadow.
- Газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного западного чиновника написала, что в результате ракетных ударов Украины по территории Курской области получил ранения высокопоставленный генерал Северной Кореи.