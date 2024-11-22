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У Сумах пролунали вибухи: 2 загиблих та 12 поранених

Іван Д'яконов, Ірина БалачукП'ятниця, 22 листопада 2024, 06:59
У Сумах пролунали вибухи: 2 загиблих та 12 поранених
фото: Сумська ОВА

У місті Суми пролунало кілька потужних вибухів, внаслідок яких загинули дві людини, ще 12 отримали поранення.

Джерело: в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, Сумська ОВА

Дослівно: "В місті Суми пролунало декілька потужних вибухів. Вже є загибла людина".

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Деталі: Пізніше Кобзар повідомив, що "на місці де пролунав другий вибух також є загибла людина".

Фото: Сумська ОВА
Фото: Сумська ОВА

Дослівно ОВА: "Ворог наніс удар по житловому мікрорайону обласного центру, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

Оновлено: За інформацією Сумської ОВА, внаслідок російського удару попередньо загинули двоє людей, десятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Фото: Сумська ОВА
Фото: Сумська ОВА

Доповнено: Пізніше в ОВА уточнили, що росіяни зранку атакували Суми "Шахедами". Загалом пролунало 3 вибухи.  

 
фото поліції

Станом на 8 ранку внаслідок ударів 2 людини загинуло, 12 поранено, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, автомобілі.

 
фото поліції

Передісторія:

  • Протягом ночі 22 листопада Повітряні сили повідомляли про рух російський ударних БпЛА курсом на місто Суми.

жертвиСуми
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