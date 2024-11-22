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В Сумах прогремели взрывы: 2 погибших и 12 раненых

Иван Дьяконов, Ирина БалачукПятница, 22 ноября 2024, 06:59
В Сумах прогремели взрывы: 2 погибших и 12 раненых
фото: Сумская ОВА

В городе Сумы прогремело несколько мощных взрывов, в результате которых погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Источник: и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, Сумская ОВА

Дословно: "В городе Сумы прогремело несколько мощных взрывов. Уже есть погибший человек".

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Детали: Позже Кобзарь сообщил, что "на месте где прогремел второй взрыв также есть погибший человек".

Фото: Сумская ОВА
Фото: Сумская ОВА

Дословно ОВА: "Враг нанес удар по жилому микрорайону областного центра, применив БпЛА типа "Шахед".

Обновлено: По информации Сумской ОГА, в результате российского удара предварительно погибли два человека, десять получили ранения различной степени тяжести.

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Фото: Сумская ОВА
Фото: Сумская ОВА

Дополнено: Позже в ОВА уточнили, что россияне утром атаковали Сумы "Шахедами". Всего прозвучало 3 взрыва. 

 
фото полиции

По состоянию на 8 утра в результате ударов 2 человека погибли, 12 ранены, повреждены многоквартирные жилые дома, частные жилые дома, автомобили.

 
фото полиции

Предыстория:

  • В течение ночи 22 ноября Воздушные силы сообщали о движении российских ударных БпЛА курсом на город Сумы.

жертвыСумы
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