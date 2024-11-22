В Сумах прогремели взрывы: 2 погибших и 12 раненых
В городе Сумы прогремело несколько мощных взрывов, в результате которых погибли два человека, еще 12 получили ранения.
Источник: и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, Сумская ОВА
Дословно: "В городе Сумы прогремело несколько мощных взрывов. Уже есть погибший человек".
Детали: Позже Кобзарь сообщил, что "на месте где прогремел второй взрыв также есть погибший человек".
Дословно ОВА: "Враг нанес удар по жилому микрорайону областного центра, применив БпЛА типа "Шахед".
Обновлено: По информации Сумской ОГА, в результате российского удара предварительно погибли два человека, десять получили ранения различной степени тяжести.
Дополнено: Позже в ОВА уточнили, что россияне утром атаковали Сумы "Шахедами". Всего прозвучало 3 взрыва.
По состоянию на 8 утра в результате ударов 2 человека погибли, 12 ранены, повреждены многоквартирные жилые дома, частные жилые дома, автомобили.
Предыстория:
- В течение ночи 22 ноября Воздушные силы сообщали о движении российских ударных БпЛА курсом на город Сумы.