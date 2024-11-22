Застосовується для знищення людей: Суми атакували "Шахеди", споряджені шрапнеллю

Російські ударні дрони-камікадзе типу Shahed, які атакували Суми вранці 22 листопада, були споряджені шрапнеллю.

Джерело: начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, якого цитує "Суспільне", Сумська обласна прокуратура

Пряма мова Артюха: ""Шахеди", якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю. Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше".

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фото - Суспільне

фото - Суспільне

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 22 листопада 2024 року близько 05:10 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти трьома безпілотниками атакували цивільну інфраструктуру м. Суми.

Унаслідок атаки ворога, станом на 09:00 відомо про загибель 2 чоловіків, іще 12 людей, отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, транспортні засоби, станція техобслуговування".

Що передувало: У місті Суми пролунало кілька потужних вибухів, внаслідок яких загинули дві людини, ще 12 отримали поранення.