Применяется для уничтожения людей: Сумы атаковали "Шахеды", снаряженные шрапнелью

Российские ударные дроны-камикадзе типа Shahed, которые атаковали Сумы утром 22 ноября, были снаряжены шрапнелью.

Источник: начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, которого цитирует "Суспільне", Сумская областная прокуратура

Прямая речь: ""Шахеды", которыми били по Сумах, были снаряжены шрапнелью. Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые".

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фото - Суспільне

фото - Суспільне

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 22 ноября 2024 года около 05:10 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты тремя беспилотниками атаковали гражданскую инфраструктуру г. Сумы.

В результате атаки врага, по состоянию на 09:00 известно о гибели 2 мужчин, еще 12 человек получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, транспортные средства, станция техобслуживания".

Что предшествовало: В городе Сумы прогремело несколько мощных взрывов, в результате которых погибли два человека, еще 12 получили ранения.