Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Применяется для уничтожения людей: Сумы атаковали "Шахеды", снаряженные шрапнелью

Валентина РоманенкоПятница, 22 ноября 2024, 09:37
Применяется для уничтожения людей: Сумы атаковали Шахеды, снаряженные шрапнелью
фото прокуратуры

Российские ударные дроны-камикадзе типа Shahed, которые атаковали Сумы утром 22 ноября, были снаряжены шрапнелью.

Источник: начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, которого цитирует "Суспільне", Сумская областная прокуратура

Прямая речь: ""Шахеды", которыми били по Сумах, были снаряжены шрапнелью. Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые".

Реклама:
 
фото - Суспільне
 
фото - Суспільне

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 22 ноября 2024 года около 05:10 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты тремя беспилотниками атаковали гражданскую инфраструктуру г. Сумы.

 

В результате атаки врага, по состоянию на 09:00 известно о гибели 2 мужчин, еще 12 человек получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, транспортные средства, станция техобслуживания".

Что предшествовало: В городе Сумы прогремело несколько мощных взрывов, в результате которых погибли два человека, еще 12 получили ранения.

СумыШахедвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
Сумы
В Сумах прогремели взрывы: 2 погибших и 12 раненых
9-летний Илья и 14-летняя Настя: что известно о детях, погибших в результате атаки РФ по Сумам
Количество погибших от российского удара по жилому дому Сумах возросло до 12
Последние новости
03:24
03:04
обновленоРоссияне атаковали Украину ударными беспилотниками
02:14
фото, видеоВ Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза
02:01
БоксКличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа – СМИ
01:24
видеоВ Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживают
01:00
футбол"Челси" с голом Мудрика обыграл "Хайденхайм": результаты Лиги конференций
00:18
Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
23:59
ФутболПобеда и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА
23:59
"Фестиваль отчаяния". Что показывают на самом большом фестивале кинодокументалистики в мире
23:48
Новости экономики 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов
Все новости...
Реклама:
Реклама: