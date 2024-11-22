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Країна велика, а нас мало – Пєсков заявив, що Росії потрібні мігранти 

Ірина БалачукП'ятниця, 22 листопада 2024, 10:59
Країна велика, а нас мало – Пєсков заявив, що Росії потрібні мігранти 
Фото ancb.ru

Росії потрібні мігранти як робоча сила і для динамічного розвитку країни, оскільки демографічна ситуація в РФ напружена, заявив спікер глави Кремля Дмитро Пєсков. 

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости и РБК

Пряма мова Пєскова: "Мігранти – це потреба. Справа в тому, що у нас дуже напружена демографічна ситуація. Ми живемо в найбільшій країні світу, але нас мало.

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З цієї причини Росія вітає приїзд мігрантів. Щоб ми динамічно розвивалися, реалізували всі плани розвитку, звичайно, нам потрібні робочі руки. Ми їх тільки вітаємо".

Деталі: РБК пише, що схожу точку зору висловив і губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

"(Мігранти – ред.) є легальні, а є нелегальні. Нам в принципі ні ті, ні інші не подобаються, але є життєва необхідність, коли треба варити трубу. Якщо трубу не зварити, продукція не вийде", – пояснив чиновник, для чого саме Росії потрібні мігранти.

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Артамонов підкреслив, що мігранти мають знати російську мову, дотримуватися необхідних правил, бажано бути "без сімей тут" і працювати "в тих галузях, де нам потрібно, а не де їм хочеться".

Передісторія:

  • Після теракту в "Крокус Сіті Холі" в березні 2024 року, у якому звинуватили вихідців із Таджикистану, влада Росії вжила низку заходів проти мігрантів. Зокрема, Держдума посилила покарання за нелегальну міграцію та обмежила отримання російського ВНП за шлюбом. Також у Росії ухвалили новий спеціальний режим висилки мігрантів – силовики влаштовують облави на мігрантів, після чого їх депортують. Через це в Росії зріс дефіцит кадрів на ринку праці.
  • У січні 2024 року російський правитель Володимир Путін підписав указ про прийом до громадянства РФ іноземних громадян, які уклали контракт зі Збройними силами РФ під час війни проти України, і членів їхніх сімей.

Росіяміграція
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