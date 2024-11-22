Росії потрібні мігранти як робоча сила і для динамічного розвитку країни, оскільки демографічна ситуація в РФ напружена, заявив спікер глави Кремля Дмитро Пєсков.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости и РБК

Пряма мова Пєскова: "Мігранти – це потреба. Справа в тому, що у нас дуже напружена демографічна ситуація. Ми живемо в найбільшій країні світу, але нас мало.

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З цієї причини Росія вітає приїзд мігрантів. Щоб ми динамічно розвивалися, реалізували всі плани розвитку, звичайно, нам потрібні робочі руки. Ми їх тільки вітаємо".

Деталі: РБК пише, що схожу точку зору висловив і губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

"(Мігранти – ред.) є легальні, а є нелегальні. Нам в принципі ні ті, ні інші не подобаються, але є життєва необхідність, коли треба варити трубу. Якщо трубу не зварити, продукція не вийде", – пояснив чиновник, для чого саме Росії потрібні мігранти.

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Артамонов підкреслив, що мігранти мають знати російську мову, дотримуватися необхідних правил, бажано бути "без сімей тут" і працювати "в тих галузях, де нам потрібно, а не де їм хочеться".

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