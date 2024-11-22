России нужны мигранты как рабочая сила и для динамичного развития страны, поскольку демографическая ситуация в РФ напряженная, заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков.

Источник: российские пропагандистские издание РИА Новости и РБК

Прямая речь Пескова: "Мигранты – это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало.

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По этой причине Россия приветствует приезд мигрантов. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем".

Детали: РБК пишет, что похожую точку зрения высказал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"(Мигранты – ред.) есть легальные, а есть нелегальные. Нам в принципе ни те, ни другие не нравятся, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу. Если трубу не сварить, продукция не выйдет", – объяснил чиновник, для чего именно России нужны мигранты.

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Артамонов подчеркнул, что мигранты должны знать русский язык, соблюдать требуемые правила, желательно быть "без семей здесь" и работать "в тех отраслях, где нам нужно, а не где им хочется".

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