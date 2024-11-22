Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Страна большая, а нас мало – Песков заявил, что России нужны мигранты  

Ирина БалачукПятница, 22 ноября 2024, 10:59
Страна большая, а нас мало – Песков заявил, что России нужны мигранты  
Фото ancb.ru

России нужны мигранты как рабочая сила и для динамичного развития страны, поскольку демографическая ситуация в РФ напряженная, заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков.  

Источник: российские пропагандистские издание РИА Новости и РБК

Прямая речь Пескова: "Мигранты – это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало.

Реклама:

По этой причине Россия приветствует приезд мигрантов. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем".

Детали: РБК пишет, что похожую точку зрения высказал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"(Мигранты – ред.) есть легальные, а есть нелегальные. Нам в принципе ни те, ни другие не нравятся, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу. Если трубу не сварить, продукция не выйдет", – объяснил чиновник, для чего именно России нужны мигранты.

РЕКЛАМА:

Артамонов подчеркнул, что мигранты должны знать русский язык, соблюдать требуемые правила, желательно быть "без семей здесь" и работать "в тех отраслях, где нам нужно, а не где им хочется".

Предыстория:

  • После теракта в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года, в котором обвинили выходцев из Таджикистана, власти России приняли ряд мер против мигрантов. В частности, Госдума ужесточила наказание за нелегальную миграцию и ограничила получение российского ВНЖ по браку. Также в России приняли новый специальный режим высылки мигрантов – силовики устраивают облавы на мигрантов, после чего их депортируют. Из-за этого в России вырос дефицит кадров на рынке труда.
  • В январе 2024 года российский правитель Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ во время войны против Украины, и членов их семей.

Росcиямиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
Росcия
Совет Украина-НАТО созывает срочную встречу из-за атаки РФ на Днепр экспериментальной ракетой
В Казахстане усилят меры безопасности после заявления Путина о запуске «Орешника» по Украине
Россия поставила КНДР зенитные ракеты в обмен на ее войска – Южная Корея
Последние новости
03:24
03:04
обновленоРоссияне атаковали Украину ударными беспилотниками
02:14
фото, видеоВ Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза
02:01
БоксКличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа – СМИ
01:24
видеоВ Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживают
01:00
футбол"Челси" с голом Мудрика обыграл "Хайденхайм": результаты Лиги конференций
00:18
Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
23:59
ФутболПобеда и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА
23:59
"Фестиваль отчаяния". Что показывают на самом большом фестивале кинодокументалистики в мире
23:48
Новости экономики 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов
Все новости...
Реклама:
Реклама: