Страна большая, а нас мало – Песков заявил, что России нужны мигранты
России нужны мигранты как рабочая сила и для динамичного развития страны, поскольку демографическая ситуация в РФ напряженная, заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков.
Источник: российские пропагандистские издание РИА Новости и РБК
Прямая речь Пескова: "Мигранты – это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало.
По этой причине Россия приветствует приезд мигрантов. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем".
Детали: РБК пишет, что похожую точку зрения высказал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"(Мигранты – ред.) есть легальные, а есть нелегальные. Нам в принципе ни те, ни другие не нравятся, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу. Если трубу не сварить, продукция не выйдет", – объяснил чиновник, для чего именно России нужны мигранты.
Артамонов подчеркнул, что мигранты должны знать русский язык, соблюдать требуемые правила, желательно быть "без семей здесь" и работать "в тех отраслях, где нам нужно, а не где им хочется".
Предыстория:
- После теракта в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года, в котором обвинили выходцев из Таджикистана, власти России приняли ряд мер против мигрантов. В частности, Госдума ужесточила наказание за нелегальную миграцию и ограничила получение российского ВНЖ по браку. Также в России приняли новый специальный режим высылки мигрантов – силовики устраивают облавы на мигрантов, после чего их депортируют. Из-за этого в России вырос дефицит кадров на рынке труда.
- В январе 2024 года российский правитель Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ во время войны против Украины, и членов их семей.