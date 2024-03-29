ЗМІ знайшли криптогаманець таджицького крила ІДІЛ, з якого переказали "оплату" за теракт у Підмосков'ї 

Журналісти російського опозиційного видання "Важные истории" знайшли криптогаманець таджицького крила терористичного угрупування ІДІЛ "Вілаята Хорасан" у Телеграмі. Одразу після теракту у Підмосков'ї з нього вивели $2525. Стільки ж, за словами затриманих за теракт, вони встигли отримати на картку.

Джерело: "Важные истории"

Деталі: "Важные истории" виявили цілу мережу телеграм-чатів. Ряд фактів вказують на їхню приналежність до таджицького крила терористичного угрупування ІДІЛ "Вілаят Хорасан".

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У чатах симпатики "Ісламської держави" спілкуються між собою неграмотною, як зазначив носій мови, таджицькою з домішками незрозумілого носію мови сленгу. Адепти ІДІЛ використовують таджицьку з домішками російської, фарсі та арабської. У цих спільнотах вони в онлайн-ефірах слухають проповіді від людей, які пов'язують себе з "Вілаятом Хорасан".

Після затримання 23 березня фігурант справи про теракт у "Крокусі" Фарідуні розповів, що слухав проповіді в Телеграмі, після чого з ним зв'язалася невідома людина і запропонувала вчинити масове вбивство, а також заплатила 250 тисяч рублів із обіцяних 500 тисяч.

На початку березня учасник подібного чату, де, ймовірно, йде вербування бойовиків, опублікував посилання на збір криптовалюти на допомогу "сім'ям полонених" (тобто терористів ІДІЛ, що перебувають в ув'язненні). Пізніше він видалив свій обліковий запис у Телеграмі. Сам канал зі зборами ведеться російською та таджицькою мовами, там також публікується російськомовна ісламістська пропаганда.

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Зазначений USDT-гаманець було створено 14 березня о 10:24 за московським часом. Перший транш у розмірі 550 доларів надійшов одразу після створення, наступні - у розмірі 325, 550 двічі і 1100 доларів відповідно (загалом 2525 доларів) - надходили і виводилися в день теракту, 22 березня, з 7:20 до 18:55 UTC (з 10 до 21:55 за московським часом). Їх виводили на гаманець TU4vEruvZwLLkSfV9bNw12EJTPvNr7Pvaa, який офіційно заявлений як гаманець ByBit - однієї з небагатьох криптобірж, що досі працюють у РФ.

За офіційною версією Слідчого комітету, бойовики вийшли з "Крокуса" о 20:11. З даних дорожніх камер також випливає, що підозрюваних затримали близько 00:00. Тобто кошти виводилися в цей проміжок часу. Того ж дня активність гаманця припинилася.

Видання "Важные истории" зазначає, що у допитах затриманих не згадувався будь-який зв'язок з Україною. Якщо враховувати, що транзакції бойовиків "Вілаята Хорасан" здійснювалися через біржу ByBit, то навіть надходження коштів з України на рахунки обвинувачених не може бути доказом причетності України.

При цьому журналісти зазначили, що російські силові структури, ймовірно, мають у своєму розпорядженні технічні та оперативні можливості для того, щоб визначити особистість людини і гаманець, з якого переказували кошти.

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