В ОП заявили, що працюють "у звичному режимі" попри загрозу удару по урядовому кварталу

22 листопада Офіс президента працює у звичному режимі зі стандартним дотриманням правил безпеки, заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.



Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Никифорова: "Офіс президента працює у звичному режимі з дотриманням стандартних заходів безпеки: буде тривога – будемо в укриттях".

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