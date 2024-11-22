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В ОП заявили, що працюють "у звичному режимі" попри загрозу удару по урядовому кварталу

Ірина БалачукП'ятниця, 22 листопада 2024, 11:33
В ОП заявили, що працюють у звичному режимі попри загрозу удару по урядовому кварталу
Офіс президента. Фото з Facebook ОП

22 листопада Офіс президента працює у звичному режимі зі стандартним дотриманням правил безпеки, заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Никифорова: "Офіс президента працює у звичному режимі з дотриманням стандартних заходів безпеки: буде тривога – будемо в укриттях".

Передісторія:

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  • Верховна Рада скасувала засідання, заплановане на 22 листопада, оскільки народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу.
  • Водночас "Інтерфакс-Україна" зазначає, що працівники кількох державних відомств, розташованих в урядовому кварталі, заявили, що не отримували якихось рекомендацій чи попереджень щодо роботи 22 листопада.

Офіс президента
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