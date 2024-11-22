В ОП заявили, що працюють "у звичному режимі" попри загрозу удару по урядовому кварталу
П'ятниця, 22 листопада 2024, 11:33
22 листопада Офіс президента працює у звичному режимі зі стандартним дотриманням правил безпеки, заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Никифорова: "Офіс президента працює у звичному режимі з дотриманням стандартних заходів безпеки: буде тривога – будемо в укриттях".
Передісторія:
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- Верховна Рада скасувала засідання, заплановане на 22 листопада, оскільки народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу.
- Водночас "Інтерфакс-Україна" зазначає, що працівники кількох державних відомств, розташованих в урядовому кварталі, заявили, що не отримували якихось рекомендацій чи попереджень щодо роботи 22 листопада.